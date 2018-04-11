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Суд вынес приговор хулигану, который проткнул колеса у 18 машин
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Суд вынес приговор хулигану, который проткнул колеса у 18 машин 

Нижегородская правда 44 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Суд вынес приговор хулигану, который проткнул колеса у 18 машинВознесенский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в хулиганстве. Как сообщила Прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что 13 ноября прошлого года, житель села в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, повредил шины колес 18 автомобилей, принадлежащих ранее незнакомым ему гражданам, причинив тем самым владельцам ущерб на общую сумму около 63 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Также со злоумышленника взыскано в пользу 3-х потерпевших 22 800 рублей.
Приговор вступил в законную силу
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