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Начальник отдела исправительной колонии получил взятку от осужденного
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Начальник отдела исправительной колонии получил взятку от осужденного 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из открытых источниковНачальник отдела исправительной колонии получил взятку от осужденногоСледователями Уренского МСО СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области в совершении преступления— взяточничества. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, осенью прошлого года подозреваемый, являясь начальником отдела исправительной колонии, расположенной в Варнавинском районе Нижегородской области, за совершение заведомо незаконных действий — передачу мобильных телефонов, получил от осужденного, содержащегося в колонии, взятку в сумме 17,5 тысяч рублей (за 4 телефона), а от сожительницы отбывающего наказание в колонии гражданина — взятку в размере 10 тысяч рублей за передачу одного телефона. При этом, мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе.
Противоправные действия подозреваемого выявлены его коллегами — сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области.
Он уволен с занимаемой должности.
В настоящее время следователи СК выполняют следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается.
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