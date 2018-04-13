Начальник отдела исправительной колонии получил взятку от осужденного

По версии следствия, осенью прошлого года подозреваемый, являясь начальником отдела исправительной колонии, расположенной в Варнавинском районе Нижегородской области, за совершение заведомо незаконных действий — передачу мобильных телефонов, получил от осужденного, содержащегося в колонии, взятку в сумме 17,5 тысяч рублей (за 4 телефона), а от сожительницы отбывающего наказание в колонии гражданина — взятку в размере 10 тысяч рублей за передачу одного телефона. При этом, мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе.

Противоправные действия подозреваемого выявлены его коллегами — сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области.

Он уволен с занимаемой должности.

В настоящее время следователи СК выполняют следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается.