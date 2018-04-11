Двое неизвестных с пистолетом напали на продуктовый магазин на юге Москвы

Налетчики, вооруженные пистолетом, совершили разбойное нападение на продуктовый магазин на Нахимовском проспекте, из кассы они похитили 15 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«В магазин «Продукты» по адресу: Нахимовский проспект, дом 1, корпус 1, вошли двое неизвестных в масках. Угрожая пистолетом продавцам данного магазина, они похитили из кассы деньги в сумме 15 тысяч рублей, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.