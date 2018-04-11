В Кемеровской области злоумышленник крал алкоголь прямо перед камерой видеонаблюдения

Кемеровской области мужчина спрятал одну бутылку алкоголя во внутренний карман своей куртки. Вторую он взял в руку и пошел рассчитываться на кассу.

Кражи никто не заметил. Однако злоумышленнику его добыча показалась слишком ничтожной. Он вернулся к стойке и спрятал в куртке еще две бутылки спиртного. Но и этого ему оказалось недостаточно. Мужчина возвращается в третий раз и забирает еще порцию алкоголя. Примечательно, что нарушитель между своими заходами прятал украденное в сугробе перед магазином. Просмотрев видеозаписи, полицейским не составило труда найти вора. Теперь ему грозит тюремный срок.

городскому округу установлена причастность задержанного к совершению в общей сложности семи краж и мелких хищений товаров из магазинов. Подозреваемый стал фигурантов многоэпизодного уголовного дела. В качестве наказания ему грозит до двух лет лишения свободы

— Павел Подбородников, сотрудник

пресс-службы

ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Ранее он уже несколько раз совершал подобные кражи. Были ли у злоумышленника сообщники — неизвестно, полиция проверяет эту версию.