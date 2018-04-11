Бывший топ-менеджер «Ростелекома» получил пять лет колонии за взятку в 10 миллионов 

Как следует из оглашенного судьей Григорием Важениным приговора, Прокопенко в 2015-16 годах получил деньги от руководителей компании «Ланит-Урал». Взамен он обязался помочь фирме стать подрядчиком в госконтракте на поставку техники для оборудования челябинских улиц видеокамерами в рамках проекта «Безопасный город». Сумма взяток составила 8,7 и 1,7 миллиона рублей.
Сегодня прошли прения по делу, а в перерыве, ожидая приговор, Василий Прокопенко снял следящий браслет, который носил будучи под домашним арестом. Напомним, прокурор в ходе прений настаивал на лишении Прокопенко свободы сроком на шесть лет и штрафе в размере 24 миллионов рублей. Адвокат просил не изолировать его доверителя от общества.
После оглашения приговора Василий Прокопенко обратился к журналистам: «Напишите, что я всех люблю».
Как сообщал «ФедералПресс», Василий Прокопенко после задержания и заключения под стражу признал свою вину. Обвиняемый в передаче ему взятки предприниматель Олег Воробьев, наоборот, настаивал на собственной невиновности. Приговор Прокопенко несколько раз откладывался из-за болезней подсудимого: так, старт процесса был перенесен с января на февраль 2018 года из-за того, что подсудимый заболел ветрянкой. Добавим, в ближайшее время Центральный райсуд приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего следователя по особо важным делам областного управления СК РФ Александра Козлова. Он в свое время работал над делом Прокопенко, по версии бывших коллег, руководители «Ланит-Урал» собирались передать следователю взятку за прекращение уголовного преследования через своих адвокатов.