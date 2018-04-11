Бывший топ-менеджер «Ростелекома» получил пять лет колонии за взятку в 10 миллионов

Как следует из оглашенного судьей Григорием Важениным приговора, Прокопенко в 2015-16 годах получил деньги от руководителей компании «Ланит-Урал». Взамен он обязался помочь фирме стать подрядчиком в госконтракте на поставку техники для оборудования челябинских улиц видеокамерами в рамках проекта «Безопасный город». Сумма взяток составила 8,7 и 1,7 миллиона рублей.

Сегодня прошли прения по делу, а в перерыве, ожидая приговор, Василий Прокопенко снял следящий браслет, который носил будучи под домашним арестом. Напомним, прокурор в ходе прений настаивал на лишении Прокопенко свободы сроком на шесть лет и штрафе в размере 24 миллионов рублей. Адвокат просил не изолировать его доверителя от общества.

После оглашения приговора Василий Прокопенко обратился к журналистам: «Напишите, что я всех люблю».