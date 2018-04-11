Тюменцы нашли в коллекторе тело мужчины

Накануне, 10 апреля, из коллектора на улице Широтной вытащили тело мужчины. Это произошло в одиннадцатом часу вечера около первого корпуса 217 дома. На место сразу приехали полицейские и следователи.

— По факту обнаружения тела мужчины 1962 года рождения проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от осложнения имеющегося заболевания, — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета

В тюменском водоканале сообщили, что погибший находился в тепловой камере. По версии коммунальщиков, мужчина забрался туда, чтобы согреться. Аналогичный случай был в феврале на улице Малышева. Тогда из коллектора доставали тело человека сотрудники ТОСЭР.