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Тюменцы нашли в коллекторе тело мужчины
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Тюменцы нашли в коллекторе тело мужчины 

72.ru 58 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне, 10 апреля, из коллектора на улице Широтной вытащили тело мужчины. Это произошло в одиннадцатом часу вечера около первого корпуса 217 дома. На место сразу приехали полицейские и следователи.
— По факту обнаружения тела мужчины 1962 года рождения проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от осложнения имеющегося заболевания, — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета.
В тюменском водоканале сообщили, что погибший находился в тепловой камере. По версии коммунальщиков, мужчина забрался туда, чтобы согреться. Аналогичный случай был в феврале на улице Малышева. Тогда из коллектора доставали тело человека сотрудники ТОСЭР.
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