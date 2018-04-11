Воры вынесли из квартиры телефон и решили ограбить ее повторно после чтения СМС

городе Назарово Красноярского края произошла квартирная кража, которая переросла в разбойное нападение. Об этом сообщается на сайте регионального телеканала 8TV.

Двое злоумышленников забрались через открытое окно в комнату женщины-инвалида и украли лежавший на виду сотовый телефон. После того как воры выбрались из квартиры, один из них обнаружил, что в памяти украденного мобильного содержится информация о списаниях со счета хозяйки, из которой следовало, что у женщины есть 19 тысяч рублей.

Мужчины решили вернуться и забрать кредитную карту, выяснив пин-код для снятия денег. Воры вновь пробрались в квартиру через окно, разбудили женщину и, угрожая молотком, заставили отдать им карту и сообщить код.

Пострадавшая обратилась в полицию, в результате были найдены оба преступника, 49-летний и 38-летний жители города. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и краже. В апреле 2018 года суд признал мужчин виновными и приговорил к отбыванию срока в колонии общего режима . 49-летний мужчина получил срок в три года и три месяца, 38-летний, угрожавший женщине молотком, — восемь с половиной лет.