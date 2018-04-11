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Воры вынесли из квартиры телефон и решили ограбить ее повторно после чтения СМС
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Воры вынесли из квартиры телефон и решили ограбить ее повторно после чтения СМС 

dom.lenta.ru 57 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В городе Назарово Красноярского края произошла квартирная кража, которая переросла в разбойное нападение. Об этом сообщается на сайте регионального телеканала 8TV.
Двое злоумышленников забрались через открытое окно в комнату женщины-инвалида и украли лежавший на виду сотовый телефон. После того как воры выбрались из квартиры, один из них обнаружил, что в памяти украденного мобильного содержится информация о списаниях со счета хозяйки, из которой следовало, что у женщины есть 19 тысяч рублей.
Мужчины решили вернуться и забрать кредитную карту, выяснив пин-код для снятия денег. Воры вновь пробрались в квартиру через окно, разбудили женщину и, угрожая молотком, заставили отдать им карту и сообщить код.
Пострадавшая обратилась в полицию, в результате были найдены оба преступника, 49-летний и 38-летний жители города. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и краже. В апреле 2018 года суд признал мужчин виновными и приговорил к отбыванию срока в колонии общего режима. 49-летний мужчина получил срок в три года и три месяца, 38-летний, угрожавший женщине молотком, — восемь с половиной лет.
Осенью 2017 года в поселке Ливадия (Приморский край) обокрали пенсионера, устроившего тайник на кладбище. Мужчина закопал контейнер с деньгами, полученными за счет продажи недвижимости, рядом с одной из могил и ежемесячно добавлял туда часть пенсии.
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