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Организаторов игровой зоны на ул. 8 марта собираются привлечь к суду
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Организаторов игровой зоны на ул. 8 марта собираются привлечь к суду 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
Следственные органы регионального СК установили, что в декабря 2016 года неизвестный намеренно установил игровые автоматы в подвале жилого дома. Азартные игры проводились на территории города Оренбурга, в том числе и на улице 8 марта. Сотрудниками полиции ранее изъяли игровые автоматы, компьютерную технику, записи о финансовой деятельности, а также всю выручку.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.
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