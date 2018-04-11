Организаторов игровой зоны на ул. 8 марта собираются привлечь к суду

Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Следственные органы регионального СК установили, что в декабря 2016 года неизвестный намеренно установил игровые автоматы в подвале жилого дома. Азартные игры проводились на территории города Оренбурга, в том числе и на улице 8 марта. Сотрудниками полиции ранее изъяли игровые автоматы, компьютерную технику, записи о финансовой деятельности, а также всю выручку.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.