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В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже
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В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперативники ОМВД России по Таганскому району задержали молодого человека по подозрению в грабеже.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о нападении на женщину. По прибытии на место происшествия к сотрудникам полиции обратилась 36-летняя приезжая. Как рассказала потерпевшая, ее предложил проводить до метро новый знакомый, с которым она познакомилась в кафе. По дороге молодой человек неожиданно ударил её по лицу и, повалив на землю, выхватил сумочку, в которой находились документы, личные вещи и денежные средства, после чего убежал в неизвестном направлении. Общая сумма материального ущерба составила около 100 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий.
По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ
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