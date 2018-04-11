В Таганском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже

Оперативники ОМВД России по Таганскому району задержали молодого человека по подозрению в грабеже.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о нападении на женщину. По прибытии на место происшествия к сотрудникам полиции обратилась 36-летняя приезжая. Как рассказала потерпевшая, ее предложил проводить до метро новый знакомый, с которым она познакомилась в кафе. По дороге молодой человек неожиданно ударил её по лицу и, повалив на землю, выхватил сумочку, в которой находились документы, личные вещи и денежные средства, после чего убежал в неизвестном направлении. Общая сумма материального ущерба составила около 100 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий.

По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ