300 жителей Приморья обратились на телефон антинаркотической линии

В Приморье полиция подвела итоги 1 этапа межведомственной оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В акции приняли участие специалисты Департамента по координации правоохранительной деятельности и Департамента здравоохранения администрации Приморского края . В период ее проведения жители Приморья обращались за помощью к врачам-наркологам и специалистам по профилактике наркомании, а также сообщали в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков.

За время проведения первого этапа акции в полицию поступило 300 обращений приморцев, 56 из них по фактам возможного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. По результатам проверок полицейские выявили 24 преступления, связанные со сбытом и хранением наркотиков, а также одно преступление по факту содержания наркопритона.

Так, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнереченский» пресекли противоправную деятельность 33-летнего жителя села Веденка, организовавшего притон по месту своего проживания для потребления наркотических средств каннабисного ряда. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации . За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В ходе проведения акции проверено 617 мест массового пребывания молодежи, выявлено и пресечено 84 административных правонарушения в сфере оборота наркотиков. Из незаконного оборота выведено около 2 кг наркотиков и психоактивных веществ.

Сотрудники полиции, медики, педагоги, психологи и представители институтов гражданского общества провели цикл профилактических мероприятий с учащимися школ и вузов, в ходе которых разъясняли преимущества здорового образа жизни и основы антинаркотического законодательства.

Работа по выявлению и пресечению наркопреступлений продолжается. Так, в текущем году к административной ответственности привлечены 668 лиц за немедицинское потребление наркотиков. Из незаконного оборота изъято 195 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Возбуждено 1049 уголовных дел по фактам сбыта и хранения наркотиков. Пресечена деятельность 11 организаторов наркопритонов.