В Региональном информационно-аналитическом центре состоялось Единое родительское собрание. В режиме видеоконференции в Едином родительском часе приняли участие около восьми тысяч родителей и педагогов из 260 общеобразовательных организаций Волгоградской области. Цель мероприятия — повышение уровня осведомленности родителей о наркомании и мерах противодействия ее распространению, предупреждения безнадзорности, правонарушений и преступлений, в том числе и в отношении самих несовершеннолетних. В качестве экспертов в мероприятии приняли участие представители Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений и организаций органов образования, здравоохранения Волгоградской области. В центре внимания — профилактика наркомании и наркопреступлений среди несовершеннолетних, разъяснительная работа о вреде употребления наркотических средств, обсуждение основ информационной безопасности и правил поведения в сети интернет для детей и подростков. Значимость подобных встреч в рамках проведения родительских собраний сложно переоценить, так как именно они способствуют созданию системы эффективной и действенной профилактики среди учащихся общеобразовательных учебных заведений. Статистика. В 2017 году отмечено снижение числа преступлений совершаемых несовершеннолетними с 939 до 800 или на 14,8%. При этом в 2017 году увеличилось с 1420 до 1724 или на 21,4 число преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних. В 2017 году следственными органами СУ СКР по Волгоградской области возбуждено 30 уголовных дел о преступлениях совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, в суд направлены 24 уголовных дела по обвинению 27 несовершеннолетних. За три месяца 2018 года несовершеннолетними (5 подростков) совершено 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В основном преступления связаны со сбытом наркотиков.