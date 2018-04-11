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Полицейские поймали браконьеров, выловивших из Дона 480 краснокнижных шемай
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Полицейские поймали браконьеров, выловивших из Дона 480 краснокнижных шемай 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Аксайском районе полицейские задержали троих мужчин, ловивших рыбу сетями. Их добычей стали 503 рыбы разной породы. Причем 480 штук рыбы оказались породы шемая, занесенной в Красную книгу.
— Кроме лодок, у мужчин изъяли рыболовную сеть размером 120 метров, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Двое из них уже были судимы за браконьерство.
На каждого из задержанных заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Если суд признает их вину, злоумышленники могут сесть в тюрьму на три года.
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