В Перми мужчина в маске ворвался в МФО и похитил деньги, угрожая ножом

Пермская полиция ищет очевидцев нападения на павильон микрофинансовой организации, расположенной на улице Мира.

«Мужчина в маске ворвался в павильон МФО на улице Мира, достал из рюкзака нож и, угрожая сотруднице, потребовал деньги. Преступник похитил из сейфа 4000 рублей и скрылся», — сообщили в полиции.

Следователи просят всех, кому что-либо известно об этом человеке, позвонить по телефону 8 (342) 218-80-76.