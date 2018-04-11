В Перми мужчина в маске ворвался в МФО и похитил деньги, угрожая ножом 

Пермская полиция ищет очевидцев нападения на павильон микрофинансовой организации, расположенной на улице Мира.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, неизвестный совершил это преступление 18 марта.
«Мужчина в маске ворвался в павильон МФО на улице Мира, достал из рюкзака нож и, угрожая сотруднице, потребовал деньги. Преступник похитил из сейфа 4000 рублей и скрылся», — сообщили в полиции.
Следователи просят всех, кому что-либо известно об этом человеке, позвонить по телефону 8 (342) 218-80-76.