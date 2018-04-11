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В УМВД России по Омской области определили лучшего по профессии среди сотрудников уголовного розыска
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В УМВД России по Омской области определили лучшего по профессии среди сотрудников уголовного розыска 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
10 апреля на базе факультета профессиональной подготовки Омской академии МВД России прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска УМВД России по Омской области.
За звание «Лучший по профессии» боролись 43 полицейских, ставших победителями первого отборочного этапа. Сотрудники подразделений уголовного розыска соревновались в знаниях по специальной, медицинской, огневой, физической, экспертно-криминалистической подготовке.
Участники показали знания нормативно-правовой базы Российской Федерации, продемонстрировали меткость в скоростной стрельбе из пистолета Макарова. В спортивном зале соревновались в быстроте, силе, ловкости и умении применять боевые приемы борьбы.
Знания и умения конкурсантов оценивались комиссией, сформированной из опытных сотрудников уголовного розыска, экспертно-криминалистической службы, медико-санитарной части УМВД России по Омской области.
В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом: третье место занял старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России по г. Омску капитан полиции Григорий Баймаков; второе место досталось заместителю начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тюкалинский» подполковнику полиции Александру Ведёхину. Победу одержал старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области майор полиции Александр Иванов.
Александр Иванов примет участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска в июне этого года.
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