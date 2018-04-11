Экзамен за 200 тысяч рублей: адвоката из Башкирии подозревают в получении взятки

Под подозрением сразу в двух статьях оказались адвокат и его знакомый. Мужчинам грозит наказание за подкуп и посредничество.

По версии следствия, уфимский юрист решил получить статус адвоката в марте 2018 года. Чтобы сдать экзамен он, по совету знакомого, обратился к влиятельному адвокату. А тот предложил через посредника передать в плату за содействие 200 тысяч рублей. Тогда юрист решил о нарушении закона сообщить силовикам.

9 апреля во время передачи 100 тысяч рублей посредника задержали. Он согласился сотрудничать со следствием. После этого 10 апреля на получении 250 тысяч рублей попался и недобросовестный адвокат.

— Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения преступления и определяют фигурантов дела, — рассказали в следкоме Башкирии

В ближайшее время силовики примут решение о применении к подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.