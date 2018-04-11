Житель Башкирии отправится в колонию на семь лет за попытку убийства бывшей жены

Стерлитамаке вынесли приговор мужчине, который пытался убить бывшую жену. Виновник не признавал вины, просил условное наказание.

В августе 2017 года мужчина пришел к бывшей жене в их квартиру. Сначала они разговаривали, а потом начали ссориться. Судьи выяснили, что у обвиняемого был замысел убить женщину. В ходе ссоры он достал из шкафа на кухне нож и ударил бывшую супругу в живот, женщина защищалась и получила еще одну рану на левой руке. Пострадавшая с криками пыталась убежать на кухню, когда мужчина полоснул ее по груди.

— Женщина побежала в ванну, надеясь закрыться от него там. Нападавший поймал ее и ударил несколько раз ножом по шее, схватил подвернувшийся под руку коврик, свернул и начал душить бывшую возлюбленную, — сообщили в верховном суде республики.

В ходе следствия он так и не признал своей вины и просил назначить лишь условное наказание, приводя в аргументы явку с повинной, состояние здоровья, возраст, аморальное поведение потерпевшей. Отягчающих обстоятельств не было.

Судья все же признал мужчину виновным в попытке убийства, приговорил его к семи годам колонии «строгача».