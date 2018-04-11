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Житель Башкирии отправится в колонию на семь лет за попытку убийства бывшей жены
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Житель Башкирии отправится в колонию на семь лет за попытку убийства бывшей жены 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке вынесли приговор мужчине, который пытался убить бывшую жену. Виновник не признавал вины, просил условное наказание.
В августе 2017 года мужчина пришел к бывшей жене в их квартиру. Сначала они разговаривали, а потом начали ссориться. Судьи выяснили, что у обвиняемого был замысел убить женщину. В ходе ссоры он достал из шкафа на кухне нож и ударил бывшую супругу в живот, женщина защищалась и получила еще одну рану на левой руке. Пострадавшая с криками пыталась убежать на кухню, когда мужчина полоснул ее по груди.
— Женщина побежала в ванну, надеясь закрыться от него там. Нападавший поймал ее и ударил несколько раз ножом по шее, схватил подвернувшийся под руку коврик, свернул и начал душить бывшую возлюбленную, — сообщили в верховном суде республики.
В ходе следствия он так и не признал своей вины и просил назначить лишь условное наказание, приводя в аргументы явку с повинной, состояние здоровья, возраст, аморальное поведение потерпевшей. Отягчающих обстоятельств не было.
Судья все же признал мужчину виновным в попытке убийства, приговорил его к семи годам колонии «строгача».
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