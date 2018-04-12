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Обвиняемый в убийстве фармацевта и нападении на пенсионерку пойдет под суд в Москве
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Обвиняемый в убийстве фармацевта и нападении на пенсионерку пойдет под суд в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве провизора и нападении на пенсионерку в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего Бориса Гуляева. Он обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, а также разбое, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Ю. Иванова.
В рамках расследования проведены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, трасологическая, медико-криминалистическая и другие экспертизы, выводы которых подтвердили причастность задержанного к совершенным преступлениям. Во время проведения следственных действий Б. Гуляев признал вину.
По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 г. Б. Гуляев для хищения денежных средств из кассы аптеки на Ленинском проспекте связал 68-летнюю женщину и впоследствии задушил ее. Затем он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки деньги, а также имущество женщины.
Установлено, что женщина работала провизором в аптеке. Кроме того, двумя днями ранее Б. Гуляев в подъезде жилого дома на ул. Большая Черкизовская совершил нападение на ранее незнакомую пожилую женщину 1927 г. рождения и ударил ее ножом в грудь. Обвиняемый похитил 2 тыс. руб. и скрылся с места происшествия. Источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщал, что задержанным оказался ранее судимый мужчина. Он был одет в камуфляжную одежду с погонами старшего лейтенанта.
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