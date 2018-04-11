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В аэропорту Минеральные Воды сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности супружескую пару
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В аэропорту Минеральные Воды сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности супружескую пару 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Полицейских на борт самолета рейса „Минеральные Воды — Санкт-Петербург“ вызвали работники аэропорта. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что два пассажира находятся в алкогольном опьянении и он их отстранил от полета», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции доставили нарушителей общественного порядка — супружескую пару — в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды и оформили административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.21 и 19.3 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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