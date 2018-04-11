Полицейские задержали подозреваемого в краже 

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.
Как сообщает пресс-служба УВД по ВАО, в ОМВД России по району Измайлово с сообщением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила, что в продуктовом магазине, расположенном на Измайловском бульваре, она поставила сумку возле прилавка, а сама отвлеклась на стеллаж с продуктами. Когда она обернулась к сумке, то обнаружила, что из нее пропали деньги и личные вещи.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в том же самом магазине, где он вновь наблюдал за покупателями. Злоумышленником оказался 54-летний приезжий из Московской области.
Ведется следствие.