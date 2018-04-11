Ещё
Полицейские задержали подозреваемого в краже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали подозреваемого в краже 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.
Как сообщает пресс-служба УВД по ВАО, в ОМВД России по району Измайлово с сообщением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила, что в продуктовом магазине, расположенном на Измайловском бульваре, она поставила сумку возле прилавка, а сама отвлеклась на стеллаж с продуктами. Когда она обернулась к сумке, то обнаружила, что из нее пропали деньги и личные вещи.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в том же самом магазине, где он вновь наблюдал за покупателями. Злоумышленником оказался 54-летний приезжий из Московской области.
Ведется следствие.
Наш Теплый стан: последние новости
Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве и краже Полицейские ЮЗАО задержали подозреваемого в квартирной краже Следствие устанавливает обстоятельства покушения на убийство юноши на Юго-Западе Москвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1425
Трамп выступил с призывом к России290
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии469
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства259
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рынок отреагировал на заявления Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение