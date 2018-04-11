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Житель Уржума угрожал топором фельдшерам «скорой помощи» и разбил стекла в машине
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Житель Уржума угрожал топором фельдшерам «скорой помощи» и разбил стекла в машине 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Уржумский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который угрожал убийством фельдшерам «скорой помощи», приехавшим к нему на вызов, а также повредил машину медиков.
Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.
Инцидент произошёл 27 октября 2017 года. Подозреваемый вызвал «скорую помощь» своей сожительнице, а когда приехавшие врачи сообщили, что женщину нужно госпитализировать, — разозлился и стал угрожать им топором.
Пригрозив медикам убийством, он также дважды ударил по стёклам машины «скорой помощи» и разбил их.
«Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и хулиганстве. Так как подсудимый раньше уже привлекался к уголовной ответственности, ему было назначено наказание в виде двух лет четырёх месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.
Фото — 1ul.ru
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