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Полицейские задержали похитителя котенка с выставки животных в Санкт-Петербурге
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Полицейские задержали похитителя котенка с выставки животных в Санкт-Петербурге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
8 апреля 2018 года неизвестный злоумышленник похитил из выставочного комплекса на Петербургском шоссе четырехмесячного котенка породы мейн-кун по кличке Евангелиста из павильона питомника на выставке животных.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля 2018 года, около семи часов вечера сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пушкинскому району задержали 29-летнего подозреваемого. Установлено, что котенка мужчина похитил из личных целей. Мужчина заранее арендовал автомобиль и приехал на нем к выставочному центру. Машина и вывела полицейских на след предполагаемого похитителя.
Котенок возвращен владельцам, он не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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