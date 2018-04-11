Полицейские задержали похитителя котенка с выставки животных в Санкт-Петербурге

8 апреля 2018 года неизвестный злоумышленник похитил из выставочного комплекса на Петербургском шоссе четырехмесячного котенка породы мейн-кун по кличке Евангелиста из павильона питомника на выставке животных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля 2018 года, около семи часов вечера сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пушкинскому району задержали 29-летнего подозреваемого. Установлено, что котенка мужчина похитил из личных целей. Мужчина заранее арендовал автомобиль и приехал на нем к выставочному центру. Машина и вывела полицейских на след предполагаемого похитителя.

Котенок возвращен владельцам, он не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения.