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Полиция поймала грабителя, пока он пил чай в чужом доме
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Полиция поймала грабителя, пока он пил чай в чужом доме 

360tv.ru 1 час назад
В Уфе грабителя поймали в тот момент, когда он пил чай в чужом доме. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на пресс‐службу Росгвардии по Республике Башкортостан.
В полицию поступило сообщение об ограблении дома. На место пришествия выехали правоохранители с группой захвата. Вором оказался
39-летний
житель Кумертау (Республика Башкортостан), который уже был судим ранее.
Хозяева жилища раньше вернулись домой и увидели разбитое окно. Когда они вошли в дом, на кухне незнакомый мужчина пил чай. Владельцы дома попытались выяснить, что незнакомец делает в их доме. В ответ на этом злоумышленник заявил, что он здесь живет и попросил людей выйти. Только спустя время мужчина понял, что это настоящие хозяева дома. Он хотел скрыться, однако хозяева его остановили и передали сотрудникам Росгвардии.
По данным издания, грабитель уже находился в розыске по подозрению в проникновении в чужое жилище. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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