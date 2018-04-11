Полиция поймала грабителя, пока он пил чай в чужом доме

Уфе грабителя поймали в тот момент, когда он пил чай в чужом доме. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на пресс‐службу Росгвардии по Республике Башкортостан.

В полицию поступило сообщение об ограблении дома. На место пришествия выехали правоохранители с группой захвата. Вором оказался

39-летний

Хозяева жилища раньше вернулись домой и увидели разбитое окно. Когда они вошли в дом, на кухне незнакомый мужчина пил чай. Владельцы дома попытались выяснить, что незнакомец делает в их доме. В ответ на этом злоумышленник заявил, что он здесь живет и попросил людей выйти. Только спустя время мужчина понял, что это настоящие хозяева дома. Он хотел скрыться, однако хозяева его остановили и передали сотрудникам Росгвардии.

По данным издания, грабитель уже находился в розыске по подозрению в проникновении в чужое жилище. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.