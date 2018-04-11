Ещё
В Шигонском районе мужчина убил знакомых и, заметая следы, поджог дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шигонском районе мужчина убил знакомых и, заметая следы, поджог дом 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники сызранской полиции в течение дежурных суток с момента совершения преступления раскрыли убийство в Шигонском районе и задержали подозреваемого в совершении убийства, который признался в содеянном, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест.
Вызванная на место пожара в село Старый Тукшум Шигонского района, где в сгоревшем доме были обнаружены два обгоревших трупа, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила личности погибших. Ими оказались 42-летний хозяина дома и его 60-летний сосед — пенсионер. Один труп был с признаками насильственной смерти.
В ходе опроса жителей села, полицейские выяснили, что хозяин дома распивал спиртные напитки в компании двух друзей, один из которых незадолго до инцидента покинул компанию. Оперативники установили его личность и место жительства, однако, дома мужчину не застали. Его супруга пояснила, что за несколько минут до приезда сотрудников полиции муж, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попрощался с родственниками и детьми, просил его не разыскивать и ушел в неизвестном ей направлении.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции по дороге в соседнее село. В ходе опроса задержанный, уроженец Ульяновской области, признался в совершении преступления и рассказал, что во время распития алкоголя в компании погибших, по причине внезапно возникших неприязненных отношений между ним и собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого он нанес телесные повреждения хозяину дома и ушел к себе домой, где попрощался с близкими, вернулся на место гулянки и, с целью замести следы преступления, совершил поджог.
В настоящее время по статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации, следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
АиФ-Самара: последние новости
Озвучена «цена халатности» при строительстве забора аэропорта Курумоч В Самаре завели уголовные дела о подделке протоколов собраний о смене УК В Самаре задержан руководитель госуучреждения по подозрению в коррупции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1429
Трамп выступил с призывом к России331
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии469
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства263
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рынок отреагировал на заявления Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение