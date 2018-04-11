В Шигонском районе мужчина убил знакомых и, заметая следы, поджог дом

Сотрудники сызранской полиции в течение дежурных суток с момента совершения преступления раскрыли убийство в Шигонском районе и задержали подозреваемого в совершении убийства, который признался в содеянном, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест

Вызванная на место пожара в село Старый Тукшум Шигонского района, где в сгоревшем доме были обнаружены два обгоревших трупа, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила личности погибших. Ими оказались 42-летний хозяина дома и его 60-летний сосед — пенсионер. Один труп был с признаками насильственной смерти.

В ходе опроса жителей села, полицейские выяснили, что хозяин дома распивал спиртные напитки в компании двух друзей, один из которых незадолго до инцидента покинул компанию. Оперативники установили его личность и место жительства, однако, дома мужчину не застали. Его супруга пояснила, что за несколько минут до приезда сотрудников полиции муж, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попрощался с родственниками и детьми, просил его не разыскивать и ушел в неизвестном ей направлении.