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Мошенница из Златоуста обманула желающих обучиться бизнесу на 700 тысяч
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Мошенница из Златоуста обманула желающих обучиться бизнесу на 700 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, которая под видом бизнес-тренера похитила более 700 тыс. рублей. Жертвам предприимчивой 44-летней горожанки стали граждане, решившие принять участие в ее фиктивном проекте. Так, мошенница создала сайт по обучению бизнесу, на котором предлагала желающим научиться предпринимательству, поучаствовав в совместной сделке. Для этого нужно было перечислить денежные средства на покупку конфискованного имущества и в итоге получить прибыль после его продажи.
Москвич перевел на указанный счет 480 тыс. рублей, жительница Самары — 265 тыс. рублей. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в полицию.
«ФедералПресс» ранее писал: в Нижнем Тагиле осудили квартирных мошенников. Ленинский районный суд осудил двоих мошенников, которые обманом забирали жилье у детей сирот. Они признаны виновными по статье «мошенничество», а также «покушение на мошенничество».
По данным прокуратуры, с 2014 по 2016 года мошенники по фамилии Караваев и Шуфлик подыскивали сирот, живущих в выделенных государством квартирам. Если у потенциальных жертв имели долги по коммуналке или были проблемы с деньгами, злоумышленники входили к ним в доверие и убеждали приватизировать квартиру. После этого под предлогом сделки по купле-продаже или обмену недвижимости, мошенники просили своих жертв подписать договор на получение денег. После этого они получали недвижимость, а пострадавшие оставались ни с чем.
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