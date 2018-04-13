В Подмосковье трое мужчин похитили человека и потребовали за его освобождение 1 млн руб

Солнечногорском районе Подмосковья неизвестные напали на мужчину, увезли его, после чего по телефону потребовали за его освобождение миллион рублей, правоохранителям удалось задержать преступников, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Следственного комитета РФ по Московской области. «11 апреля 2018 года в правоохранительные органы обратился управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, с заявлением о том, что ночью в поселке Андреевка Солнечногорского района неизвестные с применением физической силы посадили в автомобиль его заместителя и увезли в неизвестном направлении и по телефону требуют за его освобождение 1 миллион рублей», — говорится в сообщении. В ходе проверки сотрудники полиции освободили похищенного, подозреваемых задержали. Ими оказались трое неработающих граждан Азербайджана «По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан Республики Азербайджан, подозреваемых в похищении 30-летнего мужчины группой лиц с применением оружия из корыстных побуждений и дальнейшего вымогательства с него денежных средств в особо крупном размере (пункты «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ)», — говорится в материале. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.