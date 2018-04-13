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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в похищении человека
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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в похищении человека 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Дежурную часть ОМВД России по Солнечногорскому району обратился 30-летний управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, с заявлением о том, что возле одного из ресторанов в п. Андреевка злоумышленники насильно посадили в автомашину его заместителя и скрылись, после чего по телефону стали вымогать один миллион рублей за его освобождение.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по Солнечногорскому району при поддержке бойцов Росгвардии установлены и задержаны четверо уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 29 лет.
В отношении правонарушителей следственными органами принято процессуальное решение.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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