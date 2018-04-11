Сотрудник магазина похитил более 200 тыс. рублей из кассы в Солнечногорском районе

«В дежурную часть ОМВД России по Солнечногорскому району поступило заявление от представителя руководства магазина одежды, расположенного в деревне Черная Грязь, о том, что неизвестные похитили денежные средства из кассового аппарата. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий ведомство смогло установить и задержать подозреваемого.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, брал оставшийся кассовый чек от совершенной покупки и от имени покупателя проводил операцию возврата товара, а денежные средства присваивал себе», — заявила начальник пресс-службы регионального МВД России Татьяна Петрова

По данному факту отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.