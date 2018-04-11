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Доцент-цивилист отбился от реального срока за 52 взятки
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Доцент-цивилист отбился от реального срока за 52 взятки 

Legal.Report 1 час назад
В Волгоградской области вынесен приговор доценту-правоведу, оформившему за взятки зачеты для полусотни студентов. Бывший доцент кафедры философии, политологии и права Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) 51-летний к.ю.н. Олег Минеев признан виновным в 52 эпизодах по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и 4 эпизодах по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)
Как следует из материалов дела, Минеев предлагал платные услуги по приему зачетов без проверки знаний старостам групп различных факультетов вуза. Те собирали со студентов деньги и переводили на банковскую карту доцента. После зачисления средств преподаватель проставлял в зачетных книжках и ведомостях зачеты по дисциплинам «Правоведение», «Основы права» и «Гражданское право».
Органами предварительного следствия Минееву, помимо служебного подлога, было предъявлено обвинение в 4 эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Однако судья Советского районного суда Волгограда Светлана Фадеева в итоге решила, что преступный умысел доцента был направлен на получение взяток не только от старост, но и от каждого студента. Таким образом суд установил, что юрист лично и через посредников получил 52 взятки в размере, не превышающем 10 000 руб., и квалифицировал его действия как совокупность преступлений, предусмотренных статьей «мелкое взяточничество». В феврале 2018 года суд приговорил Минеева к уголовному штрафу в 300 000 руб. в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ и с применением ч. 5 ст. 72 УК РФ.
С решением суда первой инстанции не согласились ни представители гособвинения, ни защита. Первые просили направить дело на новое рассмотрение, вторая настаивала на оправдательном приговоре. Волгоградский областной суд, рассмотрев доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, оставил приговор районного суда без изменения.
Минеев в 1996 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Способы защиты вещных прав». Автор более 50 опубликованных научных и учебно-методических трудов. До перехода в ВолГАУ работал доцентом кафедры гражданского и международного частного права Института права Волгоградского госуниверситета (ВолГУ).
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