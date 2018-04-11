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Хранили горючее в мешках: в Самарской области поймали банду нефтеврезчиков
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Хранили горючее в мешках: в Самарской области поймали банду нефтеврезчиков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области стражи порядка задержали трех членов организованной преступной группировки (ОПГ). Их подозревают в краже из нефтепровода.
— В феврале сотрудники областного ФСБ нашли в Сызранском районе врезку в магистральный нефтепровод Уфа — Западное направление, — рассказали представители силового ведомства. — Труба длиной 500 метров вела на земельный участок в поселке Сборный. Здесь злоумышленники установили ангар, куда и сливали топливо. Служба безопасности компании долгое время не замечала недостачи.
Нефтеврезчики сконструировали самодельный насос. С помощью установки бандиты воровали дизельное топливо. Похищенное горючее хранили в резиново-тканевых резервуарах под землей. Их общий объем превышал 220 кубометров. «Черное золото» вывозили на двух автобойлерах. По предварительным подсчетам, ежедневный доход злоумышленников превышал 1,5 миллиона рублей.
В отношении членов ОПГ стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода». Им грозит до шести лет лишения свободы.
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