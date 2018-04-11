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В Приуралье возбудили сразу два уголовных дела в отношении строительных компаний
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В Приуралье возбудили сразу два уголовных дела в отношении строительных компаний 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
По версии сотрудников СКР, фирмы, зарегистрированные в Салехарде, долгое время не платили зарплату двум рабочим в Аксарке и Белоярске.
Один из мужчин, житель райцентра, 5 апреля обратился к руководителю регионального следственного управления Андрею Егорову на личном приеме. Последующая проверка показала, что руководство ООО «ЭксСтройИнвест» задолжало гражданину за год с лишним — с апреля 2016-го по июль 2017-го. При этом на счета предприятия поступало достаточно средств для погашения задолженности.
Заявитель из Белоярска не получал зарплату и того дольше, с сентября 2016 года по декабрь 2017-го. Предварительно установлено, что генеральный директор ООО «ОбдорскЭстэйт» имел возможность полностью и своевременно рассчитываться с работником, но пренебрег ею из личной корыстной заинтересованности, комментируют в управлении.
Примечательны не только сроки невыплат, но и суммы, которые должны получить граждане: по данным следствия, первому из них работодатель за год с лишним задолжал всего 130 с лишним тысяч рублей, второму — более 160.
В отношении руководителей обоих коммерческих организаций возбуждены уголовные дела по второй части статьи 145.1 УК РФ. Расследование продолжается.
Собеседники напомнили: в управлении работает горячая линия, по которой ямальцы могут сообщить о фактах полной невыплаты или задержки зарплаты. следователи принимают звонки по номеру 88003014360.
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