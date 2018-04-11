Гости обворовали пенсионерку, пригласившую их погреться

Сосед, подозреваемый в краже 20 тысяч рублей, раскаялся и все возместил.

63-летняя жительница карельской столицы сообщила в полицию о пропаже 20 тысяч рублей. Пенсионерка предполагала, что к преступлению могут быть причастны ее гости, пояснили в МВД

Петрозаводчанка встретила у подъезда двух мужчин, которые пожаловались, что замерзли. Она пригласила их к себе, напоила чаем, а затем компания стала выпивать. Когда спиртное закончилось, хозяйка достала из тайника деньги для покупки необходимого к столу, затем уснула, а когда очнулась, то увидела, что гости уходят. Пропажу потерпевшая обнаружила спустя несколько часов. Кто были ее гости, она не знала.

Помогли ей в этом стражи порядка. Под подозрением оказался 33-летний сосед потерпевшей. Мужчина рассказал, что пока никто не видел, забрал из копилки деньги и потратил их на продукты и выпивку. Фигурант уголовного дела раскаялся и возместил ущерб.