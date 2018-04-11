На Ставрополье суд приговорил кибермошенника к четырем годам колонии

Российской Федерации причинен ущерб в размере 59 млн 837 тыс. рублей. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил [обвиняемому Ивану] Друско наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — уточняется в сообщении.

Ивана Друско признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации"). Как поясняют в прокуратуре, ранее мужчина работал в ФНС по Московской области и имел знания о возврате излишне уплаченных налоговых платежей.

Друско модифицировал компьютерную информацию и внес в базу данных «АИС-Налог» ложные сведения об излишней уплате налогов тремя компаниями. Документы для возврата НДС подали в одну из районных инспекций ФНС России в Ставрополе, где приняли решение о возврате средств.