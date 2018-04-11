На Ставрополье суд приговорил кибермошенника к четырем годам колонии 

СТАВРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Ставропольский суд вынес приговор кибермошеннику, который причинил государству ущерб в размере 59,8 млн рублей. Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает в среду официальный сайт Генпрокуратуры РФ.
"Российской Федерации причинен ущерб в размере 59 млн 837 тыс. рублей. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил [обвиняемому Ивану] Друско наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — уточняется в сообщении.
Ивана Друско признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации"). Как поясняют в прокуратуре, ранее мужчина работал в ФНС по Московской области и имел знания о возврате излишне уплаченных налоговых платежей.
Друско модифицировал компьютерную информацию и внес в базу данных «АИС-Налог» ложные сведения об излишней уплате налогов тремя компаниями. Документы для возврата НДС подали в одну из районных инспекций ФНС России в Ставрополе, где приняли решение о возврате средств.