Ещё
На Ставрополье суд приговорил кибермошенника к четырем годам колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье суд приговорил кибермошенника к четырем годам колонии 

ТАСС 2 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Ставропольский суд вынес приговор кибермошеннику, который причинил государству ущерб в размере 59,8 млн рублей. Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает в среду официальный сайт Генпрокуратуры РФ.
"Российской Федерации причинен ущерб в размере 59 млн 837 тыс. рублей. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил [обвиняемому Ивану] Друско наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — уточняется в сообщении.
Ивана Друско признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации"). Как поясняют в прокуратуре, ранее мужчина работал в ФНС по Московской области и имел знания о возврате излишне уплаченных налоговых платежей.
Друско модифицировал компьютерную информацию и внес в базу данных «АИС-Налог» ложные сведения об излишней уплате налогов тремя компаниями. Документы для возврата НДС подали в одну из районных инспекций ФНС России в Ставрополе, где приняли решение о возврате средств.
ТАСС: последние новости
Двое уральцев получили пять и десять лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот Суд в Москве продлил арест обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича Спецслужбы Киргизии задержали сторонника религиозно-экстремистской группы "Хизб ут-Тахрир"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1429
Трамп выступил с призывом к России331
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии469
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства263
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рынок отреагировал на заявления Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение