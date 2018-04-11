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Несовершеннолетние разгромили и подожгли кладбище в Забайкальском крае
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Несовершеннолетние разгромили и подожгли кладбище в Забайкальском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции задержали школьников, которые испортили 25 памятников и подожгли кладбище в Забайкальском крае. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.
Памятники повалили, а потом вообще подожгли кладбище. Полиция на месте задержала четверых подростков в возрасте до 15 лет. Самому молодому — 10 лет  — источник.
Местные власти заявили, что хулиганы повредили более 200 могил в поселке Урульга. Решается вопрос об избрании меры наказания для несовершеннолетних.
В городе Бердичеве Житомирской области Украины вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.
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