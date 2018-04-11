Несовершеннолетние разгромили и подожгли кладбище в Забайкальском крае

Сотрудники полиции задержали школьников, которые испортили 25 памятников и подожгли кладбище в Забайкальском крае . Об этом сообщило ИА FlashSiberia.

Памятники повалили, а потом вообще подожгли кладбище. Полиция на месте задержала четверых подростков в возрасте до 15 лет. Самому молодому — 10 лет — источник.

Местные власти заявили, что хулиганы повредили более 200 могил в поселке Урульга. Решается вопрос об избрании меры наказания для несовершеннолетних.