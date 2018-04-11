Суд 12 апреля приступит к новому рассмотрению дела националиста А. Поткина о легализации имущества

«Суд 12 апреля в 11:00 проведет предварительное заседание по делу А. Поткина, обвиняемого в легализации имущества, полученного незаконным путем», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что апелляционная коллегия Мосгорсуда изменила приговор Мещанского суда и путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений (по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ) окончательно назначила А. Поткину наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима

В настоящий момент А. Поткин этапирован из колонии и находится в одном из столичных СИЗО. 14 апреля ожидается выход А. Поткина на свободу в связи с отбытием наказания.

В августе 2016 г. Мещанский суд столицы приговорил А. Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в легализации имущества «БТА-Банка», полученного незаконным путем, а также в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества.