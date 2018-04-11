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Суд 12 апреля приступит к новому рассмотрению дела националиста А. Поткина о легализации имущества
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Суд 12 апреля приступит к новому рассмотрению дела националиста А. Поткина о легализации имущества 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Мещанский районный суд столицы 12 апреля проведет предварительное заседание в отношении националиста Александра Поткина (Белова) по делу о легализации имущества казахстанского «БТА-Банка». Об этом Агентству городских новостей «Москва» в сообщили в суде.
«Суд 12 апреля в 11:00 проведет предварительное заседание по делу А. Поткина, обвиняемого в легализации имущества, полученного незаконным путем», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что апелляционная коллегия Мосгорсуда изменила приговор Мещанского суда и путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений (по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ) окончательно назначила А. Поткину наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.
В настоящий момент А. Поткин этапирован из колонии и находится в одном из столичных СИЗО. 14 апреля ожидается выход А. Поткина на свободу в связи с отбытием наказания.
В августе 2016 г. Мещанский суд столицы приговорил А. Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в легализации имущества «БТА-Банка», полученного незаконным путем, а также в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества.
Позже Мосгорсуд снял обвинения с А. Поткина в легализации имущества кредитной организации, отправив дело в данной части в прокуратуру ЦАО Москвы. В итоге суд сократил А. Поткину срок до 3,5 лет. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в президиуме Мосгорсуда, который 17 января 2018 г. вернул жалобу в апелляционную инстанцию на пересмотр.
В декабре 2016 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить националисту компенсацию в размере 2,5 тыс. евро за незаконное содержание под стражей.
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