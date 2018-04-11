Ещё
Смерть дала ямальцу отсрочку: мужчина скончался через месяц после пьяной стычки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть дала ямальцу отсрочку: мужчина скончался через месяц после пьяной стычки 

Красный Север 36 минут назад
Фото: Красный Север
Половину этого срока за жизнь ныдинца боролись врачи, но спасти его уже не смогли. Собутыльника покойного, который нанес роковой удар, будут судить.
Как сообщили «Красному Северу» в региональном следственном управлении, мужчины, выпивавшие в селе Надымского района, повздорили ночью 3 января. Один из них ударил оппонента по голове. На месте конфликт удалось замять, но побитому сельчанину после стычки нездоровилось, а 14 января его самочувствие ухудшилось окончательно. Гражданин обратился за помощью. Как оказалось, от полученной травмы у него развился отек мозга.
— Несмотря на проведенную срочную операцию и все усилия врачей, 30 января мужчина скончался, — говорит Елена Демьянова, старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО.
Нанесшему удар 28-летнему жителю Ныды было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (четвертая часть статьи 111 УК РФ). Расследование дела завершено, материалы переданы в суд, сообщила собеседница. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.
Красный Север: последние новости
Салехардская пенсионерка отдала мошенникам 3,5 миллиона за полмесяца: подробности За смерть трехлетнего мальчика на делянке в ямальской тундре будут судить его дедушку В Салехарде не дали ходу «собачьему делу»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства212
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров113
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение