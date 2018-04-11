Смерть дала ямальцу отсрочку: мужчина скончался через месяц после пьяной стычки

Половину этого срока за жизнь ныдинца боролись врачи, но спасти его уже не смогли. Собутыльника покойного, который нанес роковой удар, будут судить.

Как сообщили «Красному Северу» в региональном следственном управлении, мужчины, выпивавшие в селе Надымского района, повздорили ночью 3 января. Один из них ударил оппонента по голове. На месте конфликт удалось замять, но побитому сельчанину после стычки нездоровилось, а 14 января его самочувствие ухудшилось окончательно. Гражданин обратился за помощью. Как оказалось, от полученной травмы у него развился отек мозга.

— Несмотря на проведенную срочную операцию и все усилия врачей, 30 января мужчина скончался, — говорит Елена Демьянова, старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО

Нанесшему удар 28-летнему жителю Ныды было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (четвертая часть статьи 111 УК РФ). Расследование дела завершено, материалы переданы в суд, сообщила собеседница. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.