Мужчина в новой Москве ограбил салон мобильной связи на 470 тыс. руб

Мужчина в новой Москве ограбил салон мобильной связи на 470 тыс. руб. Оперативники новой Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице. В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» поступило сообщение о разбое. «Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору, предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся», — говорится в сообщении. Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — им оказался 24-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.. Полицейские ТиНАО задержали подозреваемого в налете на салон связи с ущербом на 470 тыс. руб.. Оперативники ТиНАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-центра столичного управления МВД Екатерина Гузь. «В дежурную часть МО МВД России „Щербинский“ поступило сообщение о разбое. Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору похожим на пистолет предметом, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил более 470 тыс. руб. », — сказала собеседница агентства. В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего приезжего. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Как отметила Е. Гузь, заключенного под стражу фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям.. Оперативники Новой Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. «Сотрудники уголовного розыска МО МВД России „Щербинский“ г. Москвы задержали подозреваемого в разбое», — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь. В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы поступило сообщение о разбое. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона — 112). Пресс-служба УВД по ТиНАО (495) 850-22-38

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