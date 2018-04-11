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Из трубопровода в Брянской области похитили более 1,1 тыс. тонн топлива
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Из трубопровода в Брянской области похитили более 1,1 тыс. тонн топлива 

ТАСС 37 минут назад
БРЯНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Брянской области пресекли деятельность преступной группы, которая с октября прошлого года похитила более 1,1 тыс. тонн дизельного топлива из трубопровода АО «Транснефть-»Дружба" на территории региона, сообщили в среду ТАСС в областном управлении ФСБ.
По данным ведомства, организованная преступная группа похищала топливо, сделав скрытую врезку в трубу, затем похищенное реализовывалось на АЗС в Брянской и Московской областях.
"Управлением ФСБ России по Брянской области совместно со службой безопасности АО «Транснефть-Дружба» пресечена деятельность организованной группы, похитившей более 1,1 тыс. тонн дизельного топлива из трубопровода", — сообщили в ФСБ.
Нелегальный отвод работал с октября 2017 года. Из трубопровода похищалось дизельное топливо марки «Евро 5». По факту хищения возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража».
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