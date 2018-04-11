Рязанский чиновник попался на взятке в 300 тысяч рублей

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы одной из районных администраций области, подозреваемого в получении в крупной взятке с вымогательством.

По данным следствия, с мая по август 2017 года заместитель главы администрации одного из районов Рязанской области получил через посредников взятку в сумме более 300 тысяч рублей. Взятку подозреваемый требовал за незаконные действия по организации приватизации электросетевого оборудования в интересах коммерческой организации.

Следствие ходатайствовало перед судом о заключении должностного лица под стражу, однако чиновника отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.