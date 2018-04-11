Ещё
Рязанский чиновник попался на взятке в 300 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рязанский чиновник попался на взятке в 300 тысяч рублей 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы одной из районных администраций области, подозреваемого в получении в крупной взятке с вымогательством.
По данным следствия, с мая по август 2017 года заместитель главы администрации одного из районов Рязанской области получил через посредников взятку в сумме более 300 тысяч рублей. Взятку подозреваемый требовал за незаконные действия по организации приватизации электросетевого оборудования в интересах коммерческой организации.
Следствие ходатайствовало перед судом о заключении должностного лица под стражу, однако чиновника отправили под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ Рязань: последние новости
Рязанец, напавший на полицейского, попал под следствие Экс-начальник отдела капстроительства Академии ФСИН осужден за взятки Покупая венок на похороны другу, рязанец похитил из кассы 15 тысяч рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1429
Трамп выступил с призывом к России331
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии469
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства263
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рынок отреагировал на заявления Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение