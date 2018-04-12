Полицейские выявили факт получения незаконного денежного вознаграждения заместителем главы администрации одного из муниципальных образований Рязанской области

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области был выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в крупном размере заместителем главы администрации по развитию инфраструктуры, строительству, ТЭК и ЖКХ одного из муниципальных образований Рязанской области от руководства коммерческой организации города Рязани

Вознаграждение предполагалась за положительные решения по заключению в рамках приватизации договоров купли-продажи муниципального имущества (комплекса объектов электросетевого хозяйства) района.

По предварительной информации, в целях реализации противоправного умысла должностным лицом администрации были организованны муниципальные торги, при этом чиновником в интересах второй стороны стоимость имущества была явна занижена.

Для участия в торгах фигурантом были привлечены подставные лица, на которых были временно оформлены указанные объекты. После проведения торгов и вступления в права собственности подставных лиц объекты по указанию чиновника были проданы в коммерческую организацию по цене заранее обговоренной и выгодной последним, включая сумму незаконного вознаграждения в размере более 300 000 рублей.