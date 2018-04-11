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В Чечне рецидивист убил знакомую, чтобы продать её машину
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В Чечне рецидивист убил знакомую, чтобы продать её машину 

АиФ Ставрополье 45 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Местного жителя Чечни будут судить за разбой и убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского СУ СКР.
Сотрудники следствия установили, что в марте 2017 года злоумышленник решил завладеть иномаркой своей знакомой, которую та собиралась продавать. Сидя с женщиной в машине, он внезапно напал на неё, избил кулаками по голове, а затем задушил. Тело погибшей он отвёз на свалку на окраине села Гойты.
Похищенную иномарку обвиняемый перегнал в Пятигорск, где безуспешно пытался продать. Там его и задержали сотрудники полиции.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь неоднократно судимый обвиняемый ждёт судьбоносного решения.
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