В Чечне рецидивист убил знакомую, чтобы продать её машину

Местного жителя Чечни будут судить за разбой и убийство, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского СУ СКР

Сотрудники следствия установили, что в марте 2017 года злоумышленник решил завладеть иномаркой своей знакомой, которую та собиралась продавать. Сидя с женщиной в машине, он внезапно напал на неё, избил кулаками по голове, а затем задушил. Тело погибшей он отвёз на свалку на окраине села Гойты.

Похищенную иномарку обвиняемый перегнал в Пятигорск , где безуспешно пытался продать. Там его и задержали сотрудники полиции.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь неоднократно судимый обвиняемый ждёт судьбоносного решения.