Ещё
Наркоторговец из Бугуруслана приговорен к 13 годам тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наркоторговец из Бугуруслана приговорен к 13 годам тюрьмы 

ProOren 53 минуты назад
Зимой 2018 года Бугурусланский райсуд огласил приговор в отношении местного жителя по 29 эпизодам покушения на сбыт наркотиков.
Установлено, что в мае 2017 года молодой человек раскладывал свертки с запрещенными веществами на улицах Бугуруслана. Его задержали сотрудники полиции. В машине обнаружили несколько свертков с наркотиками.
Подсудимый признан виновным в 29 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу, отметив что осужденный является лицом, употребляющим наркотические средства и покупал их для себя. Как сообщили в пресс-службе облсуда, жалоба оставлена без удовлетворения.
ProOren: последние новости
Полиция определила подозреваемых по делу майнинговой фермы на РТИ Бывшего Бузулукского инспектора ДПС осудили за коррупцию Дальнобойщик из Кыргызстана пытался откупиться от таможенника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства215
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров115
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение