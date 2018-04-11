Наркоторговец из Бугуруслана приговорен к 13 годам тюрьмы

Зимой 2018 года Бугурусланский райсуд огласил приговор в отношении местного жителя по 29 эпизодам покушения на сбыт наркотиков.

Установлено, что в мае 2017 года молодой человек раскладывал свертки с запрещенными веществами на улицах Бугуруслана. Его задержали сотрудники полиции. В машине обнаружили несколько свертков с наркотиками.

Подсудимый признан виновным в 29 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу, отметив что осужденный является лицом, употребляющим наркотические средства и покупал их для себя. Как сообщили в пресс-службе облсуда, жалоба оставлена без удовлетворения.