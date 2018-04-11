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Вооруженный велосипедист напал на пенсионерку в Солнечном
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Вооруженный велосипедист напал на пенсионерку в Солнечном 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Полиция Выборга ищет преступника, который забрался к пенсионерке по строительным лесам и украл иностранную валюту. Об этом сообщают правоохранительные органы
В полицию Выборг обратилась 59-летняя жительница СНТ «Солнечное». На второй этаж её дома по строительным лесам залез преступник и, угрожая ножом, заставил отдать 20 тыс. рублей и 50 евро.
По предварительным данным, разбойник передвигался на велосипеде зелёного цвета. Из одежды на нём был комбинезон с нашивкой в виде российского флага, черная вязанная шапка и ботинки-берцы. Через плечо у злоумышленника перекинута сумка коричневого цвета. На вид лиходею лет 20.
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