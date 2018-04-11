Жителя Ивантеевки могут посадить за покупку GPS‐трекера на китайском рынке

Житель подмосковной Ивантеевки 1986 года рождения стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» после того, как купил на AliExpress GPS‐трекер для своего отца. Дело в том, что у мужчины часто угоняли его автомобиль, а локатор помог бы семье самостоятельно находить украденные у них машины. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Подозреваемый признался, что у его отца неоднократно угоняли автомобиль, из-за чего семья часто обращалась в полицию. При первых двух угонах машины находились, однако последний раз — в сентябре 2017 года — имущество исчезло бесследно. В этой связи в сентябре 2017 года подозреваемый заказал на AliExpress GPS-трекер для установки его в личный автомобиль. Сделать, то решили для того, чтобы при возможном угоне было проще найти машину, предоставив данные правоохранителям.

Мужчина оплатил эту покупку, которая стоила более 934 рублей. Подозреваемый признался, что не собирался использовать устройство для получения-какой-либо негласной информации.

Он не признал вину, сославшись на то, что нет состава преступления — он и не получил товар, и не планировал использовать его для негласного получения информации.

Следователи заявили, что подозреваемый не смог получить устройство и «довести свои преступные действия до конца», потому что трекер изъяли сотрудники таможни.