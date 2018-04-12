Житель Подмосковья может получить срок за покупку в интернет-магазине

32-летний житель подмосковной Ивантеевки стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» после того, как решил приобрести в одном из китайских интернет-магазинов GPS‐трекер.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , у родителей подозреваемого неоднократно угоняли автомобиль, из-за чего семья часто обращалась в полицию.

При первых двух угонах машину находили. Однако последний раз — в сентябре 2017 года — имущество исчезло бесследно.

В этой связи мужчина заказал в интернет-магазине GPS-трекер для установки его в личный автомобиль, чтобы при возможном угоне было проще найти его, предоставив данные полицейским.

Мужчина оплатил эту покупку, которая обошлась ему около 1000 руб. Однако поучить товар не смог — посылку задержали на таможне. При этом подозреваемый утверждает, что не собирался использовать устройство для получения-какой-либо негласной информации.

Свою вину мужчина не признаёт, ссылаясь на то, что нет состава преступления — он не получил товар, и не планировал использовать его для негласного получения информации.

В свою очередь следователи считают, что подозреваемый не смог получить устройство и «довести свои преступные действия до конца», потому что трекер был изъят сотрудниками таможни.