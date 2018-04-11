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В Соликамске задержали наркомана, который с помощью такси крал из магазинов
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В Соликамске задержали наркомана, который с помощью такси крал из магазинов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске оперативники задержали мужчину, которые подозревается в кражах дорогостоящих товаров из разных магазинов.
«В марте в дежурную часть поступило пять сообщений о кражах из торговых магазинов, расположенных в разных частях города Соликамска и Соликамского района. Изучив данные, полученные с мест совершения преступлений, проанализировав показания свидетелей и очевидцев, сотрудники полиции пришли к выводу, что все противоправные деяния совершил один человек. Им оказался ранее судимый наркозависимый безработный мужчина 1987 года рождения», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как установили следователи, к небольшим магазинам молодой человек приезжал на такси, крал дорогостоящие товары, после чего опять-таки на такси скрывался с мест преступлений. Затем злоумышленник реализовывал краденые товары.
Задержать подозреваемого помогли бдительные граждане. Полиция разослала во все торговые точки города и района, в службы такси фотографии разыскиваемого преступника. Через какое-то время местные жители сообщили, что похожего мужчину видели в одном из микрорайонов Соликамска. Информация оказалась достоверной: выехавшие на место оперативники обнаружили злоумышленника и задержали его.
Следствие по делу, в которое объединили пять фактов краж из магазинов, продолжается.
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