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Сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов рыбы в Ростовской области
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Сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов рыбы в Ростовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Путина — 2018» в акватории реки Дон в районе урочища Каплица Аксайского района Ростовской области сотрудники Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте выявили троих местных жителей в возрасте от 32 до 37 лет, которых подозревают в незаконном вылове водных биологических ресурсов.
У злоумышленников транспортные полицейские обнаружили и изъяли две надувные лодки с подвесными моторами, 120-метровую сеть и рыбу разных пород в количестве 503 штук. Среди них — более 480 единиц черноморско-азовской шемаи, которая включена в Красную книгу Российской Федерации. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Двое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе за незаконных вылов рыбы.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
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