Жительница Нового Уренгоя нанесла удар ножом сотруднику полиции

На жительницу Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

19 декабря 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска выявлена 24-летняя девушка, которая занималась проституцией. Полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей, попытался доставить ее в дежурную часть полиции, однако гражданка нанесла ему удар ножом в руку.

В апреле 2018 года суд признал 24-летнюю девушку виновной. Ей грозит лишение свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима

В полиции Нового Уренгоя отметили, что сотрудник полиции, который исполнял служебные обязанности, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.