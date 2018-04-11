Директор нижегородской фирмы создал преступную схему уклонения от уплаты налогов

По данным пресс-службы СУ СКР региона, в периол с 2011 по 2012 год директор строительной организации создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере через фиктивный документооборот с организациями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.

«Для получения необоснованной налоговой выгоды организацией заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего за указанный период организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 225 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следователями были предприняты меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 225 миллионов рублей, с учетом доначисленных налогов и пени. Уголовное дело было прекращено в связи с возмещением ущерба в полном объеме.