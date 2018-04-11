Вооружённые грабители из Ингушетии проведут в колонии более 20 лет

Сообщники совершили разбойное нападение 11 лет назад в станице Орджоникидзевской (ныне городское поселение Сунжа). Они тщательно спланировали преступление: выследили жертву, купили машину, автомат АК-47 и патроны к нему. Зная, что женщина приедет в местный банк за крупной суммой денег, они подкараулили её на выходе и преследовали её автомобиль.

Отъехав от банка, злоумышленники врезались в её машину. Когда женщина затормозила, один из бандитов несколько раз выстрелил в неё, а второй выхватил сумку с четырьмя миллионами рублей. Совершив нападение, преступники скрылись. Женщина скончалась от ранений в районной больнице.

Год спустя эти же грабители приняли участие в разбойном нападении на инкассаторов в Москве . Вместе с бандой они убили двух инкассаторов возле филиала «Сбербанка» на Ленинском проспекте, чтобы похитить 15 миллионов рублей. Московский городской суд приговорил обоих к длительному лишению свободы.