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Вооружённые грабители из Ингушетии проведут в колонии более 20 лет
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Вооружённые грабители из Ингушетии проведут в колонии более 20 лет 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд приговорил двух жителей Ингушетии к длительным срокам за разбойное нападение, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
Сообщники совершили разбойное нападение 11 лет назад в станице Орджоникидзевской (ныне городское поселение Сунжа). Они тщательно спланировали преступление: выследили жертву, купили машину, автомат АК-47 и патроны к нему. Зная, что женщина приедет в местный банк за крупной суммой денег, они подкараулили её на выходе и преследовали её автомобиль.
Отъехав от банка, злоумышленники врезались в её машину. Когда женщина затормозила, один из бандитов несколько раз выстрелил в неё, а второй выхватил сумку с четырьмя миллионами рублей. Совершив нападение, преступники скрылись. Женщина скончалась от ранений в районной больнице.
Год спустя эти же грабители приняли участие в разбойном нападении на инкассаторов в Москве. Вместе с бандой они убили двух инкассаторов возле филиала «Сбербанка» на Ленинском проспекте, чтобы похитить 15 миллионов рублей. Московский городской суд приговорил обоих к длительному лишению свободы.
Теперь суду известно о нападении, совершённом в Сунже в 2007 году. За разбой с применением насилия и оружия, совершённый по сговору группой лиц, и за незаконный оборот оружия бандиты понесут серьёзное наказание. Убийца женщины проведёт в колонии строгого режима 23 года, а его подельник — 25 лет.
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