Мошенник пытался снять в московском банке миллионы рублей

Московские полицейские задержали мужчину, который по поддельным документам пытался снять с чужого счета в одном из банков, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД

По данным правоохранителей, 59-летний приезжий обратился в банк с документами для снятия 6 млн рублей со счета одного из клиентов. Работники кредитной организации усомнились в подлинности документов и обратились в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника в Войковском районе столицы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Подозреваемый находится под стражей. Кроме того, правоохранители устанавливают соучастников преступления.

Похожий случай произошел в сентябре 2017 года в Москве . Правоохранители задержали мошенников, получивших кредит на 500 миллионов рублей по поддельным документам в одном из банков. Возбуждено уголовное дело.

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